Nordmolen-planer rykker nærmere

"Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter, at vedtage forslag til kommuneplantillæg nr. 40 til Kommuneplan 2013, vedtage forslag til lokalplan 08.22 for Nordmolen, vedtage, at der ikke udarbejdes en miljørapport for kommuneplantillægget," står der blandt andet i dagsordenen forud for miljø- og planudvalgets møde på onsdag, og dermed trækker det op til nogle afgørende beslutninger om de omdiskuterede byggeplaner på Hundested Havn.

Projektet omfatter 5.800 kvm. boliger, op mod 2.000 kvm. erhverv, bygningshøjde op til 12 meter samt en stribe retningslinjer om offentlig adgang på området.

I forbindelse med dagordenen er der vedhæftet et længere notat om otte ugers offentlig høring med et eller flere borgermøder i en tid med coronarestriktioner, der kan gøre det svært at samle mange mennesker til møde.