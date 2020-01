Nordmolen: Planværksted åbner fredag

På fredag kl. 16 åbnes et såkaldt planværksted i Kajgaden, hvor masterplanen for Hundested Havn, heriblandt planerne for Nordmolen bliver præsenteret.

"Vi åbner planværkstedet for at præsentere udviklingsprojekter på havnen, og Nordmolen er naturligvis en del af det, men tiltag med f.eks. flere lystbådepladser bliver også lagt frem. Der verserer nogle historier og myter om Nordmolen, så det er et mål at præsentere planerne helt sagligt med arkitekternes skitser og modeller, så alle kan få et mere præcist billede af projektet," fortæller havnefoged Søren Brink, der håber at borgere vil bidrage med tips og ideer i planværkstedet.

Det sker i et tomt butikslokale i Strædet/Kajgaden, og efter fredagens åbning er der planer om åbningstid hverdage fra kl. 10 og nogle timer frem.