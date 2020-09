Nordmolen: "Det mest velegnede areal til Arktisk Center"

Nordmolen var som ventet ét af de emner, der blev berørt af havnens formand Børge Larsen, da han aflagde sin årsberetning på Hundested Havns generalforsamling her til aften.

De fremlagte boligplaner har været omdiskuteret flere måneder, indtil der pludselig opstod enighed med Halsnæs Kommune om at et arktisk center var fremtiden.

"Efter et par ekstraordinære bestyrelsesmøder var det en enig havnebestyrelse der sammen med Halsnæs Kommune valgte at indkalde til et samlet pressemøde. Begge parter havde besluttet og var enige om, at Nordmolen er det bedste og mest velegnede areal til at opføre et Arktisk Center på. Havnen skal fortsat udvikle sig og vi vurderede, at et Arktisk Center kan bidrage til den samlede udvikling på havnen, endnu bedre end boliger på denne unikke placering, som Nordmolen er," lød det fra Børge Larsen og betonede vigtigheden af en aktiv udnyttelse af arealet.

"Vi skal fortsat være en dynamisk havn med aktiviteter og liv hele året. I mange år har Nordmolen ligget ubrugt hen og ærlig talt været lidt trist at se på, særligt når man tænker på, hvordan havnen i øvrigt har udviklet sig.

Derfor har vi haft et ønske om at udvikle arealet med boliger, men vi har ikke været afvisende over for andre muligheder, hvis der var perspektiv i det set fra havnens side. Det synes bestyrelsen, der nu er kommet med kommunens meget klare udmelding om, at man vil opføre et Arktisk Center, og derfor ser vi frem til at indgå aftale med kommunen," forklarede havnebestyrelsens formand og kunne afsløre at en købsaftale er undervejs.

I årsberetningen kom han også ind på arbejdet for nye lokalplaner for midtermolen og hele erhvervshavnen. Det er vigtigt for de enkelte delområder, at der overordnet er en sammenhæng i planerne.