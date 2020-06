Visualisering: Nordmoleprojektet set fra færgelejet med den sydvestvendte promenade i forgrunden. Illustration fra lokalplan 08.22.

Send til din ven. X Artiklen: Nordmolen: Borgermøde holdes efter sommerferien Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nordmolen: Borgermøde holdes efter sommerferien

Høringsfrist for Nordmole-lokalplan forlænges ud over de sædvanlige otte uger

Halsnæs Avis - 10. juni 2020 kl. 15:28 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

HUNDESTED Forskellige planer for Nordmolen har været flittigt debatteret gennem årene, men ingen af planerne er blevet ført ud i livet. Men denne gang ser det ud til at lykkes for Hundested Havn.

I november 2019 besluttede Halsnæs Byråd at igangsætte planarbejdet for byggeri på Nordmolen. Der blev fastsat en række krav omkring bl.a. byggehøjde- og areal, samt offentlig adgang gennem området.

Nu er der lavet et forslag til lokalplan for byggeri af boliger og erhverv på Nordmolen, som fremlægges for Halsnæs Byråd 25. juni.

En stribe SF-forslag Lokalplanforslaget blev onsdag 10. juni drøftet i Udvalget for Miljø og Plan, hvor SF havde flere ændringsforslag.

Blandt andet at der skulle udarbejdes yderligere visualiseringer, så det er muligt at danne sig et klart billede af, hvilket byggeri der er i spil:

"Som minimum en skitse set fra Amtsvejen (ved Kattegat Strandhave) og en fra nordsiden med kig ind i et gårdrum. Skitserne skal også vise de materialer og farver på facader, der tænkes anvendt og skal være vedlagt materialet inden behandling på byrådsmødet 26. juni."

Herudover stillede SF forslag om bl.a. at sikre det nødvendige antal p-pladser, samt forbud mod etablering af liberale erhverv, som ikke er publikumsrettede - f.eks. tandlæger, ejendomsmæglere og banker. Det skal heller ikke være muligt at opsætte lysskilte.

SF ønsker en faglig vurdering fra Halsnæs Forsyning om kloaksystemet har kapacitet til den yderligere belastning uden større ekstraomkostninger for øvrige borgere.

Der var også et par klimarelaterede ændringsforslag. F.eks. krav om opsamling og rensning af overfladevand, krav om at alle pladser forberedes til el-ladestandere samt etablering af fx. solceller til at supplere den kollektive varmeforsyning.

Et sidste ændringsforslag gik ud på, at gårdrum ikke skal overdækkes, samt at gårdrum skal flugte gadeniveau, hvis ikke der anlægges p-kælder. Ellers frygter SF at gårdrummene vil lukke sig af for offentligheden og give indtryk af privat område.

Alle SFs ændringsforslag blev nedstemt, men socialdemokraterne stillede et nyt ændringsforslag, som lignedes SFs til forveksling - dog uden særlige krav til gårdrum. Det forslag samlede flertal i udvalget.

"Såfremt byrådet følger udvalgets anbefalinger, glæder vi os til dialogen med borgerne omkring lokalplanforslaget. Det er et byggeri, der vil være dominerende i Hundesteds bybillede de næste 100 år, så det er vigtigt at deltage i udviklingen af projektet," udtaler Anja Rosengreen (SF), udvalgsformand for Miljø og Plan.

Høring forlænges Det var oprindeligt planen, at Halsnæs Kommune skulle afholde et offentligt møde om byggeplanerne på Nordmolen, inden den politiske behandling af lokalplanforslaget - men det satte corona en effektiv stopper for.

I stedet vil der blive borgermøde i den periode, hvor lokalplanen er i offentlig høring - inden endelig vedtagelse i Halsnæs Byråd.

Sædvanligvis er høringsperioden for en lokalplan otte uger, men for at undgå, at det lovede borgermøde kommer til at ligge midt i sommerferien, bliver høringen i dette tilfælde forlænget. Hvor meget vides endnu ikke. Men leder af Plan og Byg-afdelingen, Pia Weirum oplyser, at borgermødet tidligst bliver i uge 33 - altså ugen som starter med mandag 10. august.