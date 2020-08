Se billedserie Havnefoged Søren Brink, Anja Rosengreen (SF), borgmester Steffen Jensen (S), havneformand Børge Larsen og Michael Thomsen (V) afslørede de nye planer for Nrdmolen (som ses i baggrunden) på et pressemøde tirsdag. Foto: Kim Larsen.

Nordmole: Arktisk center i stedet for boliger

Halsnæs Kommune og Hundested Havn vil indgå aftale, der indebærer, at havnens omdiskuterede boligprojekt på Nordmolen droppes til fordel for opførelsen af et arktisk oplevelsescenter

Halsnæs Avis - 18. august 2020

HUNDESTED Det særdeles omdiskuterede boligprojekt på Nordmolen droppes nu af Hundested Havn, som i stedet er blevet enige med Halsnæs Kommune om at arbejde sammen for et arktisk center på Nordmolen.

"Vi er enige om ikke at gå videre med det planlagte boligprojekt, fordi der bør være et arktisk center på Hundested Havn - og med tiden er vi blevet klog på, at Nordmolen er den bedste placering."

Således sagde borgmester Steffen Jensen på et pressemøde tirsdag middag på Hundested Havn.

Her deltog også Anja Rosengreen (SF) og Michael Thomsen (V), der har været med i forhandlingerne med Hundested Havn ved formand Børge Larsen og havnefoged Søren Brink.

Tilbagekøber areal

Parterne er enige om, at Halsnæs Kommune af Havnen køber det areal som skal gøre det muligt at opføre et arktisk center på Nordmolen.

Den endelige aftale er endnu ikke helt på plads, men parterne har, med borgmesterens ord, kigget hinanden dybt i øjnene, så planen nu kan meldes ud til offentligheden.

Borgmester Steffen Jensen er glad for, at det nu ser ud til, at der kan opnås enighed om at placere et arktisk center på Nordmolen:

"Det er vigtigt for mig, at Hundested Havn kan fortsætte den positive udvikling havnen har haft de seneste mange år. Det er også årsagen til, at vi har bakket op om havnens ønsker om et konkret boligprojekt på Nordmolen. Men vi har også kunne se, at byggeri på Nordmolen ville gøre det svært at finde en egnet placering af et arktisk center. Vi spurgte derfor havnen, om de kunne se sig selv i et projekt, hvor kommunen går ind og køber et areal med henblik på at arbejde for, at der kan opføres et arktisk center."

"Heldigvis reagerede havnen positivt, og siden er drøftelserne blevet så konkrete, at vi ikke længere synes det giver mening at gennemføre borgermøder om den lokalplan, der er i høring."

"I stedet vil vi bruge kræfterne på at få de sidste detaljer på plads i en aftale med havnen, som Byrådet efterfølgende skal godkende," udtaler borgmesteren.

Store forventninger Bestyrelsesformand Børge Larsen, Hundested Havn, udtaler:

"I mange år har Nordmolen ligget ubrugt hen og ærlig talt været lidt trist at se på. Særligt når man tænker på, hvordan havnen i øvrigt har udviklet sig."

"Derfor har vi haft et ønske om at udvikle arealet til et boligprojekt. Men vi har ikke været afvisende over for andre muligheder, hvis der var perspektiv i det set fra havnens side. Det synes vi, der nu er kommet, med kommunens meget klare udmelding om, at man vil opføre et arktisk center, og derfor ser vi frem til at indgå aftale med kommunen," siger Børge Larsen.

Havnefoged Søren Brink tilføjer: "Vi kan se mange positive perspektiver for både vores forretning og for udviklingen på havnen. Vi er spændt på fremtiden, vi har rigtig store forventninger."

Borgermøder aflyst Med udsigten til en aftale om arktisk center på Nordmolen, giver det ikke mening at fortsætte den igangværende høring om det planlagte boligprojekt på Nordmolen. Det betyder også, at de planlagte borgermøder torsdag 20. august aflyses.