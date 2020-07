Nordea ændrer åbningstiderne

"Vi ser hele tiden på hvornår kunderne kommer i banken , idet vi oplever at der er færre og færre kunder der benytter muligheden for at besøge os fysisk i filialen. De har været spredt ud over mange timer og nu sørger vi for at komprimere det lidt", forklarer filialdirektør Jan Mølgaard.

Således tilpasser Nordea Halsnæs fra 20. juli sine åbningstider for skrankebetjening.

Banken vil fremover være åben for skrankeekspedition om tirsdagen kl. 10-16 og om torsdagen kl. 10-17.

Corona situationen har skubbet på denne udvikling og det glæder Jan Mølgaard hvor mange der er kommet i gang med elektroniske løsninger, som supplement til besøget i banken. Mange har fået nye korttyper der giver mulighed for at betale i butikkerne, ligesom netbank og mobilbank er i fortsat fremgang.