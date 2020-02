Nomineret til eftertragtet pris

Det lokale firma Estrids Pleje er nomineret til den eftertragtede IKAs Dialogpris, der hvert år uddeles af foreningen af offentlige indkøbere, IKA.

"Estrids Pleje er et rigtig godt og konkret eksempel på en mindre lokalforankret virksomhed der i et godt samarbejde og med en god dialog med kommunen gør en stor forskel for borgeren," hedder det i indstillingen til prisen, der uddeles ved IKAs årskonference den 26. februar. Der er tre nominerede og vinderen afsløres først under selve uddelingen. På konferencen deltager ca. 450 offentlige indkøbere og leverandører.

IKA Dialogprisen tildeles en offentlig myndighed, brancheforening, institution eller privat leverandør til det offentlige, der har skabt et godt resultat på baggrund af dialog. Den nominerede skal gennem dialog have bidraget til udvikling af smidigere offentligt indkøb udfra bl.a. følgende kriterier: Nytænkning, bedre dialog i forbindelse med udbudsrunder og i hverdagen, åbenhed og konstruktiv dialog, klare og tydelige evalueringer.

De øvrige nominerede er kommunerne Aarhus og Herning.