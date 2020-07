Dan Rylinger: "Jeg har elever, der skal op i Vejle og Svendborg indenfor den nærmeste fremtid og har tidligere haft elever med til Bornholm."

Nødråb fra kørelærer

Kørelærere og elever på Sjælland må vente uger og måneder på at få en tid til køreprøve - og så er det ofte i Jylland

Halsnæs Avis - 23. juli 2020

HALSNÆS Dan Rylinger, Rylingers Trafikskole i Hundested, er godt træt af situationen for køreprøver i øjeblikket.

"Der er alt for få køreprøver på Sjælland. Det er katastrofalt!" konstaterer han.

En gang om ugen, onsdag morgen kl. 7, lægges prøvetimer ud til booking:

"De er væk hurtigere end billetterne til en stor rockkoncert."

"I dag onsdag 22. juli fik jeg for anden uge i træk igen ingen prøver - og alle var væk efter siger og skriver 3 sekunder," skriver Dan Rylinger i et brev, som har nu har sendt til diverse myndigheder - og til pressen.

Dan Rylinger undrer sig over, at hverken Færdselsstyrelsen eller andre tilsyneladende gør noget som helst for at sikre, at der er tilstrækkeligt med køresagkyndige på Sjælland til at afvikle teori- og køreprøver her.

"Hvordan kan det være, at man i mange år har undladt at rette op på et system, hvor vi kørelærere og vore elever må vente og vente i dage, uger eller måneder på at få en teori- eller køreprøve?" spørger han.

Masser af prøvetider i Jylland

Mens det er nærmest umuligt at skaffe en prøvetid i f.eks. Nordsjælland, så er der masser af ledige prøvetider i Jylland - og også på Bornholm:

"Jeg har elever, der skal op i Vejle og Svendborg indenfor den nærmeste fremtid og har tidligere haft elever med til Bornholm," fortæller Dan Rylinger.

Han så hellere, at sagkyndige tog turen til Sjælland for at afholde prøver her, end at kørelærere og elever skal tage turen den anden vej.

"Er det virkelig godt nok, at vi som knokler dagligt fra tidlig morgen til sen nat med at bringe elevernes færdigheder op på et acceptabelt niveau skal bruge ufattelige mængder af tid?" spørger han og fortsætter:

".. og eleverne skal betale flere tusinde kroner for at vedligeholde deres evner, indtil man som en lykkelig julegris efter måske en eller to eller tre måneders ventetid, og adskillige timers søgning i de sene nattetimer på køreprøvebooking, vækker eleven med en SMS klokken 03.15, at nu er der endelig en afbudsprøve ...om mindre end seks timer ... i en by de ikke kender ...og at vi skal køre nærmest nu for at nå det ...og prisen er flere tusinde kroner."

Dan Rylinger mener ikke, at Dansk Kørelærer Union (DKU) har været god nok til at overbevise myndighederne om, at det skal gøres meget bedre:

"Af samme grund har jeg meldt mig ud af DKU," meddeler han.

Dan Rylingers brev kan læses i sin helhed i Halsnæs Avis næste uge.