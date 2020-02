En rød Peugeot overhaler Johnnie Steenbergs lastbil for fuldt optrukne linjer. Kameraer i lastbilen har foreviget de to vanvidsbilisters kørsel, og bilernes registreringsnumre er nu leveret videre til Nordsjællands Politi.

Nettet strammes om de to vanvidsbilister

Halsnæs Avis har overleveret de to bilers registreringsnumre til Nordsjællands Politi

Halsnæs Avis - 17. februar 2020 kl. 15:03 Af Kim Larsen

POLITIANMELDT Lastbilchauffør Johnnie Steenberg sendte torsdag fra sin mobil en videooptagelse til en betjent i Nordsjællands Politi. Optagelsen viser to vanvidsbilister, som i høj fart overhaler for fuldt optrukne linjer. En af bilerne er meget tæt på at kollidere med en modkørende bil.

Halsnæs Avis har både fredag og mandag været i kontakt med politiets presseafdeling for at høre, om man har modtaget videooptagelsen - og om den kan bruges til noget.

Men der er ikke oprettet nogen sag, oplyser presseafdelingen.

Halsnæs Avis sender et link til den artikel (med videooptagelse), som fredag blev lagt på sn.dk. Nordsjællands Politi lover at vende tilbage med en kommentar.

Værsgo til politiet I mellemtiden ringer Halsnæs Avis til Johnnie Steenberg for at høre helt præcis, hvem han har sendt sin videooptagelse til.

Han oplyser betjentens telefonnummer, og fortæller så lidt henkastet, at han nu har begge bilers registreringsnumre. Hans lastbil er forsynet med to ds cam's. Mens nummerpladerne er utydelige på den video, han først har offentliggjort, så kan de tydeligt ses på den anden optagelse.

Straks efter samtalen er de to registreringsnumre på vej i en mail til Nordsjællands Politi.

Herefter burde det være en smal sag at finde frem til de to vanvidsbilister, så de kan blive retsforfulgt. Foruden videooptagelserne, vil også flere øjenvidner kunne berette om de to bilisters vanvittige kørsel.

Brug politiets hovedmail Efter at have været i kontakt med den betjent, som videoen skulle være sendt til, fortæller kommunikationskonsulent i Nordsjællands Politi, Henriette Døssing:

"Vi kan ikke se, at vi har modtaget nogen video fra den pågældende lastbilchauffør. Generelt kan jeg sige, at hvis man har noget materiale, som f.eks. en video, så skal man vedlægge den sin anmeldelse og sørge for at sende til vores hovedmail, som er nsj@politi.dk."

Kan I så ikke bruge den mail, avisen har sendt til presseafdelingen, med både video og oplysninger om registreringsnumre til noget?

"Jeg kan sende oplysningerne videre til vores centrale visitation, så vil de vurdere materialet nærmere," udtaler Henriette Døssing.