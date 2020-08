Nekrolog: "Vi vil have Havnegrillen tilbage"

Jeg vil ikke sige, at vi var i chok, vi har trods alt set større bygninger falde, for eksempel Twin Towers i New York, men da vi mandag eftermiddag kørte ned til Havne-Grillen for at spise Nordeuropas bedste flæskestegssandwich, skete der alligevel noget, som lægerne på Hillerøds Kaotiske Sygehus ikke ville kunne reparere – ligesom alt det andet de heller ikke kan reparere.

Det er ikke nemt at være voksen og følsom i disse corona-tider, og vi var tæt på tre nervesammenbrud da vi så skiltet i vinduet: LUKKET. Ikke kun for i dag, men i al fremtid. Leif og Pigerne siger tak. Det lød som et dansktopband, der takkede af.

Så sank vi. Vi var lige kommet fra en gribende begravelsesceremoni i Kregme Kirke, hvor vi havde begravet Eskimo Isen som lå på kirkegulvet i en Eskimois-formet kiste og hvor præsten sagde de uforglemmelige ord: ”Af is er du kommet, til smeltet fløde med solbærsyltetøj skal du blive!” Og nu dette næsten ubærlige tab.

Derfor spørger vi: Hvad er livet i Hundested uden Leifs flæskestegssandwich? Hvad er en havn uden en havne-grill? Hvad med sømanden der har sejlet de syv have på tom mave og kun glæder sig til et: At komme hjem til Leifs flæskestegssandwich? Hvad med kineseren Lu Chang Ping Ching, der tomlede hele vejen fra Beijing til Hundested Havnegrill, fordi han var træt af kinesiske forårsruller?

Hvad med knallertbanderne, hvad med rockerbanderne, hvad men færgeforbindelsen til Rørvig som vil gå neden om og hjem uden Leifs havnegrill? Og hvad med os i Kajakklubben Dogville Devils der fik lov at sidde kvit og frit og drikke dåseøl fra Havnekiosken og føre dybe filosofiske samtaler med de forbipasserende og med pigerne i grillen på Den Hvide Bænk.

Det er sådan vi har det: Vi føler os hjemløse. Er der nogen i denne by der ved hvordan det er at være hjemløs? Det er når der ikke er en havnegrill på havnen. Sådan en havn er ikke en havn. Så: Mand jer op, borgere i Hundested!

Saml ind så Leif kan fjerne sin butik uden økonomiske smerter, og lad os sammen rejse en ny havnegrill, der står som et vartegn ved indsejlingen. Og lad os samtidig presse det luddovne byråd til at rejse en bronzestatue af Leif et sted på havnen. Og rejs gerne samtidig en bronzestatue af os på Den Hvide Bænk, vi har kæmpet mod vindmøller, og vi ved at det er ikke forgæves.

Dogville Devils ved Ib Michael, Henrik Mulvad og Morten Sabroe.