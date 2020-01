Nej til pesticider - og nej til DN

Politisk enighed om, at der ikke skal bruges pesticider på kommunale arealer - alligevel lykkedes det at blive uenige

MILJØ Det er flere år siden, at der sidst blev brugt RoundUp (glyphosat) på kommunal jord. Da det skete, var det i 2016 i forbindelse med bekæmpelse af bjørneklo og på et svært tilgængeligt areal - en skrænt ved Hald.

Nu tager Halsnæs Kommune næste skridt: Der skal fremover slet ikke anvendes pesticider på kommunale arealer - heller ikke de arealer, der er bortforpagtet til landbrug.

Det blev vedtaget af et enigt Halsnæs Byråd på årets sidste byrådsmøde lige før jul.

Men trods denne enighed, lykkedes det alligevel at blive uenige.

SF havde stillet forslag om, at Halsnæs som kommune samtidig tilsluttede sig "Giftfri Have" - en kampagne i Danmarks Naturfredningsforenings regi. Men det mødte modstand hos alle andre end SF og Enhedslisten:

"Jeg er overrasket over, at der ikke opbakning til DNs kampagne. Vi får ikke flere giftfri kvadratmeter, men vi får gratis branding fra landet største naturforkæmper," sagde Anja Rosengreen (SF) blandt andet og blev bakket op af Thue Lundgaard (Ø):

"Der er allerede 12 kommuner, der har tilmeldt sig. I disse tider, hvor man støder på flere og flere gifte i vores grundvand og drikkevand, er det et væsentligt signal at sende, at man ikke bruger pesticider på kommunale arealer."

Helle Lunderød forklarede, hvorfor socialdemokraterne ikke kan stemme for at tilslutte Halsnæs Kommune til DNs kampagne

"Vi får, med den beslutning der er truffet, sendt et klart og tydeligt signal om, at der er fuld opbakning til, at der ikke skal bruges pesticider. Man behøver ikke nødvendigvis at tilmelde sig denne kampagne, vi kan sagtens som kommune brande os på miljømæssige område alligevel."

Steen Hasselriis (V) slog fast, det det må være en privat sag, hvilke foreninger man vil støtte:

"Som kommune skal vi ikke føre symbolpolitik, vi skal handle. Forslaget har, efter vores mening, kun til formål at støtte Danmarks Naturfredningsforening. Det mener vi ikke, at byrådet skal beskæftige sig med."

Anja Rosengreen forstod ikke denne argumentation:

"Er det sådan en principiel stillingtagen til, at man ikke støtter foreninger? Så undrer det mig bare, at vi for ikke så længe siden traf en beslutning om 'Røgfri fremtid', hvor byrådet indgik et partnerskab med Kræftens Bekæmpelse. Hvad er særligt her, så man ikke ønsker at støtte Danmarks Naturfredningsforening? Det forstår jeg simpelthen ikke."

Helle Lunderød forsøgte at forklare:

"Det handler ikke om, at vi ikke vil støtte op om DN," fastslog hun og begav sig ud i en lidt kringlet forklaring om, at man risikerer at ende "i den lidt tossede juridiske ting, at man melder kommunale bortforpagtede jorder ind, hvor man kan få en kæmpe sag ud af det," sagde hun blandt andet.

Walter Christophersen havde en kort kommentar, der lød:

"I min optik er Danmarks Naturfredningsforening en rugekasse for socialistiske synspunkter omkring miljø. Vi stemmer imod."

SFs forslag om at tilslutte Halsnæs Kommune til DNs kampagne "Giftfri Have" blev stemt ned med 3-18.