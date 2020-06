Negative tests på plejecenter

I sidste uge kom det første tilfælde af COVID-19 på et plejecenter i Halsnæs Kommune, da en borger på afdeling Valmuen på Løvdalen blev testet positiv.

Efterfølgende er personale og øvrige beboere i Valmuen blevet testet for COVID-19, og samtlige test har heldigvis vist sig at være negative, oplyser Halsnæs Kommune i en opdatering om situationen.

"Det tyder derfor på, at smitten ikke har spredt sig på Løvdalen. I den kommende tid vil der blive fulgt op på situationen i tråd med Sundhedsstyrelsen retningslinjer for smittetilfælde på plejecentre. Det betyder blandt andet, at der vil blive foretaget nye tests den 10. juni," skriver kommunen om smittetilfældet på plejecentret i Frederiksværk.