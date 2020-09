Negative corona-tests i tandplejen

Alle medarbejdere i Halsnæs Kommunale Tandpleje er testet negative, melder Halsnæs Kommune efter et smittetilfælde i en tandplejeklinik sidste uge.

"I sidste uge blev en medarbejder i tandplejen desværre konstateret smittet med COVID-19. Efter at have fået klarlagt omstændighederne omkring smitten vurderede Styrelsen for Patientsikkerhed, at det ikke var sandsynligt, at smitten var blevet ført videre til andre medarbejdere eller børn i tandplejen. For en sikkerheds skyld valgte Halsnæs Kommune dog at teste de øvrige medarbejdere i tandplejen. De test er der nu kommet svar på, og alle medarbejdere er heldigvis testet negative for COVID-19," lyder meldingen på kommunens hjemmeside halsnaes.dk, hvor der også er sidste nyt om, hvordan det øgede smittetal i kommunen tackles.