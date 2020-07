Naturlejren åbner

I dag den 4. juli slår Auderødlejrens ejere portene op for Naturlejren med fokus på bæredygtighed, klima og natur i den gamle søværnskaserne.

Ud over naturområdet giver et besøg også et unikt indblik i den forladte militærlejr fra den kolde krigs tid, og et af trækplastrene er den gamle tilgroede svømmehal, som er brugt som kulisse i Netflixserien The Rain.

"Pluk en buket på de gamle skydebaner, hvor vi for første gang har sået et hav af sommerblomster. Lejren er med andre ord blomstret op – i helt bogstavelig forstand," står der på den nye hjemmeside naturlejren.dk med info og billetbestilling.