Det kraftige blæsevejr mandag aften betød, at badebroen ved Hvide Klint stod under vand

Naturen viste tænder

Der var sus i sejlene mandag aften, hvor vindstødende nærmede sig stormstyrke og hvor vandstanden steg ganske kraftig i Roskilde Fjord.

"Jeg har ikke oplevet så voldsom vejr om sommeren i de 40 år jeg har boet på Hvide klint", fortæller Christian Ravnborg som havde kameraet fremme omkring kl. 22.

Og som fotoet viser, så var der nærmest mulighed for at 'gå på vandet' ved Hvide Klint, hvor badebroen stod under vand.