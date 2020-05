Natteravnene: Dialog frem for overdrevne konfrontationer

Hundested Havn har hyret et vagtkorps efter en række alvorlige episoder med graffitihærværk og unges dårlige opførsel på området.

Det har skabt ro, lyder det fra Hundested Havn, og vagter har i flere tilfælde bortvist små eller større grupper unge, der plejer at komme på havnen.

John H. Petersen fra Halsnæs Natteravne undrer sig over, at også fredelige unge bliver bortvist af vagter: "Det er muligt at havnen anser et vagtværn som en nødvendig forholdsregel. Men når to unge teenagere, der er ude for at finde Pokemons tidligt om aftenen, bliver smidt væk - eller at nogle unge med et par six packs på vej for at nyde dem på familiens båd, også bliver smidt væk – så er vagtværnets rolle overspillet."

Et hold Natteravne tog onsdag på rundtur i Halsnæs for at møde nogle af de unge i aften- og nattelivet, men der var stort set mennesketomt mange steder, bortset fra hovedgaden i Hundested, hvor en gruppe unge hang ud foran et supermarked.