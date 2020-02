Narkopåvirket bilist uden kørekort

En 29-årig mand fra Frederiksværk blev klokken 02.27 natten til torsdag standset af en politipatrulje, da han kom kørende ad Herredsvejen i Hillerød.

Det viste sig, at han ikke havde noget kørekort, og da patruljen skønnede, at han var påvirket af narkotika blev han desuden sigtet for at køre bil i narkopåvirket tilstand og taget med på skadestuen, hvor en blodprøve skulle afgøre, hvorvidt han var påvirket af euforiserende stoffer, oplyser Nordsjællands Politi.