Narkokørsel og uden føreret

På K.A. Larsensgade i Frederiksværk bemærkede en patrulje natten til fredag kl. 01.45 en bil, som kørte mistænkeligt usikkert, og de bragte den derfor til standsning.

Bilens fører, en 28-årig kvinde fra Frederikssund, blev vurderet påvirket af euforiserende stoffer, og hun blev derfor anholdt og sigtet for narkokørsel. Hun havde heller ikke førerret til bilen, hvorfor hun også blev sigtet for at køre bil på trods af dette.

Hun blev også fundet i besiddelse af en mindre mængde amfetamin og blev også sigtet for dette forhold. Kvinden blev efterfølgende kørt til hospitalet for udtagning af en blodprøve, som skal fastslå de præcise omstændigheder omkring hendes eventuelle narkopåvirkning.