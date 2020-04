Næsten som første skoledag

Forskrækkelsen er stor, da to drenge fra 1. klasse ser, at der sat rød/hvide plastikbånd op på lege- og boldspilsområdet ved indskolingen på Frederiksværk Skole (Enghaveskolen).

"Kan vi ikke spille fodbold?" spørger de skoleleder Mette Sabra, som er ved at sætte kegler op med to meters afstand, lige inden de første elever mandag morgen begynder at dukke op.