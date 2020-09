Se billedserie Mikkel Pelle er klar til semifinale fredag aften. Privat foto

Send til din ven. X Artiklen: Musiktalent er rykket tættere på Red Bull-finale Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Musiktalent er rykket tættere på Red Bull-finale

20-årige Mikkel Pelle stiller op for sin hjemby Ølsted og hele Halsnæs i national musikdyst

Halsnæs Avis - 10. september 2020 kl. 07:58 Af Anders Nordstrand Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den landsdækkende Red Bull musikkonkurrence Mit Kvarter blænder op for semifinalen fredag aften, og blandt kombattanterne finder vi 20-årige Mikkel Pelle fra Ølsted. I skarp konkurrence med andre unge musikere har han sunget sig videre fra de indledende runder, og får Mikkel stemmer nok i det næste show, ja så venter finalen og chancen for at vinde både penge og pladekontrakt.

Han beskriver sig selv som en knægt på 20 år, som går med en drøm om at blive anerkendt musiker. "Jeg arbejder hver dag på at nå drømmen, indspiller, roder med vokaler og øver mig i at synge. Til tider kan det godt være lidt stramt at have en drøm du ikke bare kan uddanne dig til, eller søge job som, da det jo er en lidt anden levevej end mange andre i min omgangskreds har planer om," fortæller Mikkel Pelle, der allerede er godt kendt i det lokale musikmiljø efter koncerter i UKC og som DJ på den lokale Radio Boost. Hans deltagelse i Red Bull Mit Kvarter har også øget fanskaren uden for kommunegrænsen, så musikerdrømmen har fået ny energi. "Toppen bliver ikke nået alene, så jeg er lykkelig over at have en støttende familie, og alle mine venner støtter mig i alt. Det gør det også en del lettere, når man har det sjovt med de ting man laver," fortæller Mikkel Pelle og nævner producer Gunki og grafiker Nikolaj "Nolzon" som andre af de gode støtter.

Musikalsk mix Men det her ikke altid været sjovt at være Mikkel Pelle, som sidste år blev ramt af en depression og måtte droppe ud af 3.g. "Men der er heldigvis altid lys for enden af den mørke tunnel, selv om det er svært at se nogle gange. Jeg føler jeg har lært meget af det. Når en dør lukker er der altid en ny, der åbner. Imens jeg var nede i det "sorte hul", skrev jeg rigtig mange tekster, det er nok lige før jeg har skrevet en hel bog," fortæller han med et grin og tilføjer at han har holdt fast i de positive sider, fordi: "Livet er sgu for kort til andet. Må Gud forbyde nogen at ende i det depressions hul, det er virkelig noget jeg af hjertet ikke ønsker sker for nogle andre."

Fredag kan der stemmes Musikalsk bevæger Mikkel Pelle sig i en blanding af rap og sange med melodiske tekstlinjer. "Jeg går meget op i at lave mine sange så melodiske som muligt, og så catchy som muligt. Målet med musikken er at give lytteren et smil på læben, få dem til at glemme hverdagens problemer, og bare have det fedt." Det 20-årige musiktalent blev tidligere i år udtaget til Red Bull Mit Kvarter, hvor man stiller op for sit lokalområde. Hovedpræmien er en pladekontrakt hos Universal Music, studietid i Paris med anerkendte folk fra musikbranchen. Som bonus er der også et show til den helt store gadefest i København, Distortion. Men for at komme tættere på det mål, skal Mikkel Pelle først stemmes videre fra fredagens semifinale. Det foregår med en virtuel koncert på app'en Twitch (RedBullDK) eller på Mikkel Pelles Instagram/ Facebook profil med link til live stream fra kl. 22, hvorefter der kan sendes SMS-stemme med teksten RB MIKKEL til nummer 1245. Ud over stemmerne har et dommerpanel indflydelse på, hvem der går videre: "Vi startede 12-14 stykker, og på fredag kan fire gå videre til finalen. Jeg håber at være én af finalisterne," slutter Mikkel Pelle.