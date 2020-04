Michael Dabelsteen: " Det er med den dybeste beklagelse at vi har været nødt til at aflyse Frederiksværk Musikfestival 2020." Arkivfoto.

Musikfestival aflyses

AFLYSNING Programmet for Frederiksværk Musikfestival 2020 var helt på plads, men der bliver hverken mulighed for at høre Carl Nielsen Kvintetten eller Trio Con Brio - årets kammermusikfestival i Gjethuset er aflyst som følge af coronakrisen.