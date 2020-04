Leif Sylvester er her ved at give liv til en af sine elskede skulpturer i atelieret på Frederiksværksvej, Tibirke Sand. Lørdag 18. april fylder multikunstneren 80 år. Pressefoto.

Multikunstner fylder 80 år

Halsnæs Avis - 15. april 2020

80 De skæve eksistensers mester. De glade farvers far. Multikunstneren Leif Sylvester Petersen, som har sit atelier og bopæl på Sandet, runder på lørdag 18. april de 80 år.

Fødselsdagen skulle egentligt være markeret med en flot og stor udstilling på Sophienholm i Lyngby, hvor Leif Sylvester ville præsentere helt nye værker. Men Conorakrisen har udskudt udstillingen på ubestemt tid.

Leif Sylvester, der også er kendt som gøgler, sanger, tekstforfatter, skuespiller og meget mere, begyndte sit kunstnerliv med at male på sit tapet tilbage i 1962!

"Dengang havde jeg lige overtaget en lille lejlighed i København med toilet på gangen. I mit køkken voksede der svampe ud af væggen. Men jeg var glad for overhovedet at have en lejlighed. Og fordi den gule vægmaling ikke dækkede efter tredje gang, malede jeg sorte streger med en tynd pensel fra gulv til loft og fra væg til væg. Det var med fri hånd, så stregerne gik lidt op og ned og det hele var lidt skævt, men ganske flot," fortæller Leif Sylvester.

Senere faldt Leif over en kunstbog i Nærum. Den handlede om maleren George Braque.

"Jeg bladrede i den og en helt ny verden åbnede sig. Bogen virkede meget inspirerende, og jeg fik blod på tanden og var helt vild efter at komme i gang med at male. Jeg købte små tuber oliemaling, en rød, en blå, en gul og en sort og så en pensel - og så jeg havde jeg snuppet en masonitplade, lidt terpentin og en spartel med hjem fra værkstedet, hvor jeg arbejdede som tømrer. Nu skulle det være. Jeg tog en stol og lagde tuberne på en avis på sædet, masonitten stillede jeg op ad ryglænet med den ru side frem, det mindede om et lærred. Så stillede jeg nogle ting på bordet som jeg kunne male efter - og så gik jeg i gang med mit første rigtige maleri."

På Leifs første maleri ser man en opstilling af to flasker, en kande, et rødt æble og en kop. Farverne er brunlige, det har dybde og rummer et øjeblik af stilhed. Motivet og farverne er dog langt væk fra den Leif Sylvester, vi kender i dag, hvor skæve eksistenser, dyr og hverdagssituationer indfanges i et farverigt og ofte ømt øjeblik.

Leif Sylvester er en af vores mest produktive kunstnere. Han har signeret omkring 3.000 malerier, over 100 forskellige litografier og omkring 100 skulpturer. Derudover har han designet kopper, puder, vaser og skåle.

Han har malet omkring 100 forskellige plakater, skrevet tre-fire bøger, medvirket i en lang række film og et par tv-serier samt udgivet omkring 20 albums - med bl.a. Røde Mor og Sylvester & Svalerne.

Når udstillingen engang åbner på Sophienholm kan gæsterne glæde sig til at se 75 helt nye værker af Leif Sylvester.

Værkerne består af malerier, skulpturer og - som en helt ny udtryksform for Leif Sylvester - en gobelin. Det skal i den forbindelse fremhæves, at gobelinen bliver vævet hos det legendariske væveri, Jules Pansu, som er kendt for deres produktioner for udvalgte verdenskendte kunstnere som Picasso, Kandinsky, Klee og Miró.

Det er første gang en nulevende dansk kunstner får den anerkendelse fra dette væveri.