Finn Nyhuus og Per Makwarth melder om nye aktiviteter på havnen til sommer - et af dem bliver et ladcykeltræf.

Motortræf holder pause - men nye events opstår

Hundested Motor Træf med dunkende Hundestedmotorer holder pause sommeren 2020, men til gengæld bliver et specielt cykeltræf og en modelskibsfestival nye tiltag på Hundested Havn, der også får besøg af en del ældre træskibe til sommer.

Der kører mange af de tohjulede arbejdsheste - af nogle kaldet ladcykler eller short-johns - rundt i by og på havn, og deres ejere får mulighed for at mødes til træf den 20. juni.

Den erfarne træfarrangør Per Makwarth fra Sølager har på sin hjemmeside www.dovnekunst.dk lavet et større galleri med lokale ladcykler, og har i vinterens løb fået den idé at arrangere et short john-træf: "Der har været stor interesse for sagen efter Facebookopslag, og det kan være at ca. 30 cykler og deres ejere dukker op til træffet, hvor vi mødes i Fyrbåken kl. 11 og kører en tur rundt i byen, inden vi returnerer til havnen, udstiller cyklerne og får en bid mad," fortæller Per Makwarth, som arrangerer træffet sammen med Finn Nyhuus fra Klap En Fisk samt desuden havnefoged Søren Brink.

Et modelskibstræf plejer at afrunde Hundested Motor Træf, men: "I år kalder vi det en festival, og det plejer at være en publikumssucces for børn og voksne, når de mange modelskibe sejler rundt i havnebassinet. Skibene udstilles på Klap en fisk-platformen, som også er udgangspunkt for sejladser, mens andre modelskibe udstilles i Fyrbåken," siger Finn Nyhus om Modelskibsfestivalen den 15. august.