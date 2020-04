Maria Schou Petersen og Theresa Bjerre har taget initiativ til fællesskabet Momunity Halsnæs, som på kort tid har rundet 500 medlemmer.

Momunity: Et fællesskab for mødre af alle slags

Et nyt mødrefællesskab er kommet rigtig godt fra start i Halsnæs, trods coronaudfordringer

Halsnæs Avis - 17. april 2020 kl. 13:45 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

HALSNÆS "Kender du det, at du ser mødre i din by hver dag, i institutionens garderobe, i Netto eller på legepladsen, men synes det virker upassende at spørge: 'Skal vi drikke en kop kaffe?'. Rigtig mange mødre vil virkelig gerne andre mødre, men der har hidtil manglet en platform, hvor vi kan mødes."

Sådan starter "Momunity - Mor i Halsnæs Kommune" sin præsentation på Facebook.

Momunity er et åbent fællesskab for mødre, som blev startet af to kvinder i Ølstykke i december 2018. Siden har initiativet bredt sig landet over, og er nu også nået til Halsnæs.

Over 500 medlemmer De lokale initiativtagere er Maria Schou Petersen Ølsted, og Theresa Bjerre, Hundested.

De to oprettede i februar en lokal Momunity Facebookside, som nu tæller 563 medlemmer.

"Vi ønsker at skabe relationer på tværs af generationer. Det skal forstås på den måde, at det er ligegyldigt, om du er på barsel, har børn i 3. klasse, teenagere, voksne børn eller børnebørn, så håber vi, at du vil være en del af Momunity's fantastiske fællesskab," fortæller Theresa Bjerre til Halsnæs Avis.

Initiativet var kommet rigtig godt fra start med mange lokale 'medlemmer' og de første aktiviteter på bedding - men så kom coronakrisen:

"Corona var lidt en streg i regningen. Vi havde et par ting lige på trapperne, da epidemien brød ud."

"Vi havde f.eks. lavet aftaler med et par lokale plejehjem, bl.a. her i Hundested, om "De små besøgsvenner". Det går ud på, at børn med deres mødre kommer på besøg på plejecentret og hygger med de ældre. Det har været stor succes i andre kommuner."

"Vi havde også planer om at kåre 'Månedens Mor'. En pris som alle kan nominere til, og vinderen vil få overrakt en buket blomster eller en æske chokolade fra en lokal butik."

"Vi vender selvfølgelig stærkt tilbage i takt med at samfundet tillader det," understreger Maria Schou Petersen.

Og engang bliver det igen muligt at mødes for at hygge og skabe relationer og fællesskab. Det kan måske blive i form af foredrag, træningshold, biografture, loppemarkeder.

Forbindelser og relationer Mens corona har sat en foreløbig stopper for større events på pause, så er det fortsat muligt at mødes online:

"Via vores Facebookside kan der skabes forbindelser og relationer. Har en mor har brug for et godt råd, så er andre klar til at dele deres erfaringer," fortæller Maria Schou Petersen og fortsætter:

"Hvis en mor med en datter på 4 år godt kunne tænke nogen at gå ture sammen med, så kan hun bruge Facebook. Eller en ældre kvinde, som ikke selv har børnebørn, kan finde sammen med mødre, der godt kan bruge en 'reservebedstemor'."

"Momunitys vision er at danne rammerne for udvikling af et fællesskab for mødre i alle aldre, som gerne vil andre mødre - både online og i den virkelige verden," fortæller Theresa Bjerre.

Et stærkt lokalsamfund Momunity Halsnæs vil forsøge at indgå aftaler med lokale erhvervsdrivende om rabat og særlige tilbud til medlemmerne på alt fra børnetøj til ansigtsbehandlinger.

Samtidig vil Momunity Halsnæs gøre alt for at bakke op om både de lokale erhvervsdrivende og det lokale kulturliv.

"Vi har et kæmpe ansvar for at skabe gode vækstbetingelser i vores kommune, da det kommer os alle til gode. Et stærkt lokalsamfund med et spirende byliv og et aktivt socialt liv, giver de bedste betingelser for, at man trives som familie," siger Theresa Bjerre.