Mød madskolens elever

På tirsdag den 14. januar kommer der til at dufte ekstra meget af friskbagt brød i Hillerød.

Her afholder Halsnæs og Hillerød Kommuner sammen med Meyers Madhus og konsulentvirksomheden A2B et Virksomheds-kickoff for projektet Madskolen, der handler om at finde nye veje til at få personer med kognitive handicap i job i fødevarebranchen.

Det foregår kl. 15-17 på Erhvervskolen Nordsjælland, Milnersvej 48 i Hillerød.

Eventen handler om, at lokale virksomheder fra fødevarebranchen bliver præsenteret for muligheden for at få en af eleverne i Madskolen i praktik og samtidig møder eleverne og får et indblik i, hvad de lærer på Madskolen. Derfor vil eleverne være medværter til eventen, hvor de sammen med Meyers Madhus blandt andet står for en bageevent, hvor der både skal æltes deje og snurres kanelsnurrer.

Borgmesteren i Hillerød Kommune, Kirsten Jensen, holder tale, og der vil være mulighed for at høre meget mere om det nytænkende projekt Madskolen.