En 57-årig knallertfører væltede efter at have ramt et hul på en skovsti

Mistanke om for høj promille hos knallertfører

På Hillerødvej ved Frederiksværk skete der søndag kl. 21.30 et færdselsuheld, da en 57-årig mandlig knallertfører fra Frederiksværk kørte ind ved en skovsti og kørte ned i et hul.

En patrulje kørte til stedet, hvortil også en ambulance blev rekvireret for en sikkerheds skyld. På vej til ulykkesstedet kørte ambulancen dog også galt, hvorfor en ny ambulance blev tilkaldt.

Der skete ved ingen af uheldene umiddelbart større personskade.

Det blev dog vurderet, at den 57-årige knallertfører formentlig havde kørt på knallerten med en promille over det tilladte, og han blev derfor anholdt og sigtet for spirituskørsel og fragtet til hospitalet for at få udtaget en blodprøve, som skal fastslå hans eventuelle præcise promille.