Mini By Night med uddeling af gavekort

Mini By Night afløser i år Hundested By Night på grund af Covid-19.

Shoppeaftenen har i årevis været en af de store sommerbegivenheder med musik og dans, lækker mad og gode tilbud i byen, men på fredag den 10. juli gennemføres eventen i miniudgave.

Der var ellers lagt store planer for årets Hundested By Night, der have sport som tema, men med både EM i fodbold og OL i Tokyo udskudt, samt forsamlingsforbuddet, er der spændt ben for de store planer.

Ved Mini By Night holder butikkerne åbent hele dagen og til kl. 20 om aftenen, og som en afslutning på forårets salg af Hundested Folkeaktier, bliver det nu tid til at uddele gavekort til aktiekøberne.

Gavekort kan afhentes fredag den 10. juli kl. 16-20 og lørdag den 11. juli kl. 10-14 ved Gubben Torvet.

Der blev solgt for 504.070 kroner folkeaktier, og pengene er fordelt til de virksomheder i Hundested, der har ansøgt og tabt penge som en konsekvens af coronakrisen, melder Hundested Erhverv.