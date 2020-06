Mindre sygdom under coronakrisen

xx Man skal passe på med statistik, for tal kan ofte tolkes på mange måder. Men det er påfaldende, at sygefraværet i Halsnæs Kommune i april og maj måned har været markant lavere end i samme måneder sidste år:

Sygefraværet i april var 3,90 procent mod 4,50 procent i april 2019. Det er et fald på 0,60 procentpoint, hvilket måske ikke lyder af meget, men det er faktisk et fald på godt 13 procent.

"Vi må jo ikke spørge til fraværsårsager, men jeg tror det er et kvalificeret bud, at de mange hjemsendte og hjemmearbejdende under Coronakrisen har mindsket risikoen for generel smitte og mindsket antallet af stressramte m.v., men jeg har ikke evidens for udsagnet," understreger han.