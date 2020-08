Mindeord: "Han var et ægte menneske"

En aktiv engageret ildsjæl, det kan man heldigvis sige om mange i vores fællesskab, og det kan man helt sikkert også sige, at Axel Hvidtfeldt var .

Om Axel kan tilføjes, at han var et ægte menneske, som på sin egen stilfærdige facon lykkedes med at skabe meget for os alle. Han lagde en utrættelig indsats mange steder, men to ting er tydelige markører af hans indsats for fællesskabet, Hyllingebjergstenen og Turbinehuset.

Han var en del af det fællesskab han boede i. Først i Liseleje og siden i den historiske midtby i Frederiksværk. “Lige der hvor det hele startede“ som han nogen gange sagde i sine indlæg.

Jeg havde den store glæde over mange år at kende Axel og blive involveret i hans fine tanker og projekter. Han fulgte interesseret med i vores udvikling i kommunen og støttede op med sin store deltagelse når der skulle laves kulturpolitik og når vi afholdt internationale konferencer om den Stålsatte Kulturarv. God solid opbakning til kulturlivet stod han for, hvilket glædede mig.

Vi mødtes over en kop kaffe hos ham og Lis omkring Turbinehuset og besluttede at skabe foreningen og forsøge at få gang i den del af historien. Sådan startede han projekter små kaffemøder med forskellige interessenter.“ Helle det er jo os der skal gøre det, os der bor og lever der” sagde Axel.

Det måtte vi så, for når først Axel havde sat sig noget for så var han vedholdende og bestemt omkring det. Han havde en misssion og så førte han den ud i livet Og lykkedes med det.