Mindeord: En stor personlighed er gået bort

Få dage efter Halsnæs Avis havde bragt artiklen med forfatteren Mogens Nørgaard Olesen og den nye bog om Frederiksværk, ringede Axel Hvidtfeldt til mig. Han var meget interesseret i bogen, da han mente der var stof i bogen han søgte til de videoklip, han ville lave til Turbinehuset.

Han arbejdede med planer om, at med disse videoklip af 3 minutters varighed at skildre Frederiksværks historie.

”Vi havde jo på en underholdende måde sat fokus på byens historie ved kanaljubilæet sidste år”.

Vi aftalte, at han fik artiklerne til gennemlæsning, og få dage efter havde vi igen kontakt. Artiklerne levede op til hans forventninger. Han havde indtryk af, at forfatteren og ham var på bølgelængde og som han gav udtryk for: Mogens, forfatteren, skriver jo i et let læseligt og forståeligt sprog. Han ville meget gerne mødes med forfatteren.

En aftale om et møde kom i stand til mandag formiddag den 27. juli, hvor Axel kort ville fortælle M.N.O. om Turbinehuset og projektet og hans tanker med videoklippene.

Desværre blev det ikke til noget. Axel sendte en mail fra sygesengen om onsdagen, at han lige var blevet indlagt, og han havde glædet sig til at mødes med forfatteren, men vi måtte udskyde mødet, til han var hjemme igen.

Hele projektet Turbinehuset lå ham meget på sinde. De par gange jeg på det seneste talte med ham var det ikke kun om videoklip, nej, han fortalte om hele projektet lige fra den netop afsluttede stålkonstruktion på Turbinehuset til hans tanker med videoklip, og hvem han gerne så, som skulle indtale tekster til klippene.

Han tilbød også at hjælpe med ansøgninger til den nye Frederiksværkbog, hvilket jeg havde set frem til. Han havde jo en vis erfaring på dette punkt. Hjælpsom som altid. Men sådan skulle det ikke være. Heldigvis er der en velfungerende bestyrelse i Turbinehuset, der kan føre Axel Hvidtfeldts ideer med projektet ud i livet.

Jeg mødte første gang Axel Hvidtfeldt til foreningens foredrag i Sognegården. Senere fik jeg fornøjelsen at afslutte nogle mindre hængepartier omkring Hyllingebjergstenen med Axel, da jeg kom med i foreningens bestyrelse. Det udviklede sig, og vi fik altid en snak, når han kom til vores foredrag på Biblioteket. Det er en stor personlighed, som vi vil savne i vores kreds, der her er gået bort.