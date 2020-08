Mindeord: Cykelhandler Carsten Larsen

En lang og udmarvende sygdomsperiode er slut med cykelhandler Carsten Larsens død. Jeg har kendt ham i mange år og været trofast kunde i hans og Karins butik. Hans gode humør, solide faglighed og vilje til altid at tage en snak udover det med cyklerne gjorde, at jeg tit kiggede indenfor, fordi der var en helt særlig stemning i hans og hustruens virksomhed. Jeg håber, at jeg kan finde en cykelkompetent afløser, for jeg er ikke til teknikken, men jeg ved, at jeg ikke finder en værdig afløser for Carsten Larsen. Han var unik og et herligt menneske! Der måtte godt være flere af hans slags!