Mimrekort-ommer udløser lettelse

"Tænk at det kan lykkes at få en mastodont som DOT til at flytte sig, og give alle os pensionister ret i, at det de havde gang i, nemlig at udfase pensionistkortet, var og er en fuldstændig urimelig beslutning," fortæller en lettet John Gudmandsen, Frederiksværk, efter at DOT (Din Offentlige Transport) tirsdag meddelte, at forslaget om nye takstordninger for pensionister foreløbig trækkes tilbage.

John Gudmandsen har lige som mange andre pensionister og ikke mindst Ældre Sagen kritiseret, at afskaffelsen af det nuværende mimrekort for pensionistervil udløse markante takststigninger for en stor gruppe af ældre. Der blev også slået på, at den nye ordning kunne rammer skævt, alt afhængig af hvor man bor på Sjælland.