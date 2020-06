Camilla Cordius, Halsnæs Kommunes kontraktforhandler: "Da vi gik i gang med arbejdet, var der vist ingen, der havde gjort sig tanker om, hvor meget der kunne hentes."

Milliongevinst på kontrakter

Særligt fokus på især aftaler og kontrakter med bo- og opholdssteder har ført til effektivisering på 6,5 mio. kroner i Halsnæs Kommune

ØKONOMI De sociale udgifter i Halsnæs Kommune voksede i flere år så stærkt, at økonomien slet ikke kunne følge med. Det førte til en række tiltag i forsøg på at vende denne udvikling.

I 2018 blev det f.eks. besluttet at etablere en helt ny funktion i "Social Service og Familier" - en kontraktforhandler som skal kigge kommunens aftaler og kontrakter med især bo- og opholdssteder efter i sømmene.

Det har givet jackpot: I løbet af bare et år er det lykkedes kontraktforhandler Camilla Cordius at spare kommunen for godt 6,5 mio. kroner - uden nogen borgere har fået taget noget fra sig:

"Det sociale område var rimeligt meget presset på økonomien. Der blev lagt en handleplan med bl.a. fokus på kontrakter. Der var en oplevelse af, at nogle aftaler var uklare - hvad køber vi egentlig?" fortæller Camilla Cordius.

"Så jeg startede helt lavpraktisk med at undersøge, hvilke kontrakter vi havde. Jeg kunne hurtigt konstatere, at der manglede kontrakter på mange aftaler, så det ikke klart fremgik, hvad vi egentlig betaler for."

"Jo længere vi dykkede ned, jo mere tydeligt blev det også, at mange leverandører ikke ydede den indsats, de havde oplyst."

"Og så kunne vi begynde at forhandle og skabe overensstemmelse mellem borgerens behov, ydelsen og den takst, vi betaler," fortæller Camilla Cordius.

"Da vi gik i gang med arbejdet, var der vist ingen, der havde gjort sig tanker om, hvor meget der kunne hentes. Men det gik meget hurtigt i starten med at opspore ting, vi betalte for, som borgerne ikke modtog. Så har vi bedt om en forklaring på, at ydelsen ikke leveres. Måske har borgeren ikke længere samme behov, men så skal vi jo heller ikke betale for det."

"Der er ikke nogen borgere, som har fået taget noget fra sig. Det er vigtigt! Enten har de ikke mærket nogen forskel, eller også er der sket forbedringer," understreger Camilla Cordius og tilføjer:

"I et par enkelte tilfælde er borgere blevet flyttet til andre tilbud, men der er ikke flyttet nogen, som ikke selv ønsker det - en flytning kræver altid samtykke fra borgeren eller værgen."

121 kontrakter Der er fra oktober 2018 til december 2019 forhandlet i alt 121 kontrakter.

De største effektiviseringer er hentet på:

forhandling af særtakster, dvs. aftaler om ekstrastøtte (mindreudgift på 2,6 mio. kr.)

flytning af borgere til mere relevante tilbud (mindreudgift på 2.4 mio. kr.)

takstnedsættelser (mindreudgift på 1,0 mio. kr.).

I alt har den særlige fokus på kontrakter medført en effektivisering på 6.586.218 kroner .