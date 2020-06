En læser vil gerne vide, hvor meget urenset spildevand Halsnæs udleder, og hvad kommunen gør for at begrænse udledningen af urenset kloakvand. Arkivfoto.

Miljøformand: "De fleste overløb i Halsnæs er regnvand, ikke spildevand"

Halsnæs Avis - 05. juni 2020 kl. 10:48 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

LÆSERSPØRGSMÅL Niels Fogh-Andersen tager gerne en svømmetur i Kattegat, men aldrig lige efter kraftige regnskyl, som kan føre til overløb - han vil ikke risikere at svømme rundt i urenset kloakvand.

Afledt af sagen om Københavns og Gentoftes udledning af urenset spildevand i Øresund, kunne han godt tænke sig at vide, hvor meget urenset spildevand Halsnæs udleder, og hvad gør kommunen for at begrænse udledningen af urenset spildevand?

De to spørgsmål har vi bragt videre til udvalgsformanden for Miljø og Plan, Anja Rosengreen (SF).

SVAR: "Det er gode spørgsmål, og rigtig dejligt at vi her i Halsnæs har borgere, der engagerer sig i miljøet. Jeg har fulgt problemstillingen omkring overløb nøje siden etablering af det fælles rensningsanlæg i Melby i 2016 igennem min plads i bestyrelsen i Halsnæs Forsyning, hvor jeg har bragt emnet på dagsorden. Vi får de seneste tal på vores bestyrelsesmøde 24. juni, så vil jeg sørge for, at de bliver offentligt tilgængelige," svarer Anja Rosengreen og fortsætter:

"For at undgå overløb, er der etableret opsamlingsbassiner rundt omkring i kommunen, og det gamle rensningsanlæg i Hundested fungerer også som opsamlingsbassin, fx ved store regnskyl. Det er meget vigtigt at huske på, at langt de fleste overløb i Halsnæs er regnvand og altså ikke, som i sagen fra København, spildevand fra husstande."

"I forbindelse med Gentofte/ Københavnsagen tjekkede jeg sidste uge op med forvaltningen omkring beslutningsprocessen, og her i Halsnæs vil sådan en beslutning aldrig kunne finde sted udenom det politiske udvalg."

"Vores opgavefordeling (delegationsplan) sikrer, at vi som politikere vil blive spurgt - og god praksis i Halsnæs er i øvrigt, at forvaltningen holder politikerne orienteret om sager, der kan forventes at have politisk interesse. Her kunne København lære noget af os..."

"I august måned skal vi politisk drøfte ny spildevandsplan for Halsnæs Kommune, og her vil Forsyningens status til Halsnæs Kommune, blandt andet vedrørende eksempelvis overløb og eventuel udledning af urenset spildevand, indgå.

"Udledning til vores blå natur er et vigtigt emne, og vi må takke København for, at det nu drøftes på landsplan, selvom den store kvælstofudledning (ca. 60-70 %) fortsat stammer fra landbruget - så det er der, den vigtigste indsats skal gøres fremover," slutter Anja Rosengreen.