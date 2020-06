Skitseplan for projektet omkring Nordtorvet, Peder Falstersvej og Krudtværket.

Send til din ven. X Artiklen: Midtby-projekt vises frem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Midtby-projekt vises frem

Til august begynder arbejdet med at forvandle området fra Nordtorvet til Krudtværket - der informeres om det store projekt torsdag 18. juni på Nordtorvet

Halsnæs Avis - 12. juni 2020 kl. 09:20 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

FREDERIKSVÆRK Stålsat By er nu nået til Nordtorvet og Krudtværket i Frederiksværk, hvor et stort projekt med nye broer, kanalkanter og pladser skal realiseres frem mod foråret 2021.

Det er A.P. Møller Fonden og Halsnæs Kommune, der er gået sammen om at skabe nye byrum, der fremhæver byens særlige historie og samtidig tilføjer byen nye mødesteder og rammer for et aktivt handelsliv.

Kom og hør om projektet Anlægsarbejdet starter til august, men interesserede har mulighed for at høre mere om projektet allerede torsdag18. juni., hvor der er informationseftermiddag om projektet klokken 16-19 på Nordtorvet i Frederiksværk. Medarbejdere og politikere, som står bag projektet, vil hert vise planerne for projektet frem og svare på spørgsmål - også om anlægsfasen og de gener, der vil være i forbindelse med denne.

Kanalby fremhæver vandet Frederiksværks helt særlige historie med vandkraft og industri vil blive fremhævet, når området omkring Nordtorvet og Krudtværksområdet bygges om. Arresø Kanal, der er rygraden i Frederiksværk og udgangspunktet for industriproduktionen, skal igen blive det tydeligste element i byen.

I dag er kanalen flere steder dækket af brede vejdæk. Det ændres nu bl.a. med anlæggelse af to nye broer - en for biler og en for gående i forlængelse af Allégade-promenaden. Peder Falstersvej, der i dag nærmest fungerer som en bred omfartsvej, vil blive snævret ind og få et skarpere sving, der tager noget af farten. På den måde vil der blive mere plads til cykler og gående - også på tværs af Nordtorv og Krudtværk.

Det skal der ske Der anlægges to nye broer, som erstatter den brede vejbro, der gå over Krudtværkskanalen via Peder Falstersvej.

Peder Falstersvej snævres ind, så midterrabatten fjernes og der anlægges cykelsti.

Der anlægges nye kanalkanter i kløvet kampesten, som forskønner Arresø Kanal langs Allégade.

Tunellen fra Nordtorvet mod Krudtværket nedlægges, og der skabes en tryg overgang i niveau.

Den del af Nordtorvet, hvor den tidligere tunnel har stødt til, får ny indretning

Der anlægges en ny bred vandtrappe på Nordtorvet, som trækker kanalens vand længere ind på torvet.

Der anlægges ny sti og opholdsområde ved indgang til Krudtværksmuseet.

Dertil kommer skilte og oprydning af grønne områder på Krudtværket, som flere steder allerede er gennemført.

"Når projektet er gennemført, vil borgere og besøgende i Frederiksværk opleve en endnu tydeligere kanalby, hvor der bliver bedre plads til ophold, og hvor man inviteres til at sætte bilen og gå på opdagelse til fods og på cykel," skriver Halsnæs Kommune i en pressemeddelelse om projektet.

Anlægsfase og spærring af bro Midt i august begynder entreprenøren arbejdet med at nedtage den eksisterende vejbro over Krudtværkskanalen, inden de nye broer, samt vandtrappen på Nordtorvet og kanalkanter, kan anlægges. Dette arbejde varer indtil ca. midt i november.

I forbindelse med nedtagning og opbygning af ny bro over Krudtværkskanalen er det nødvendigt at spærre for gennemkørende trafik på Peder Falstersvej over Krudtværkskanalen.

Det betyder, at der fra medio august til medio november 2020 kun vil blive afviklet bustrafik over broen. Allégade holdes åben i hele perioden, så parkering og trafikafvikling i dette område stadig er åben.

Der åbnes for gennemkørsel, så snart det er muligt, men man må forvente lidt anderledes trafikafvikling helt frem til marts 2021, hvor cykelstier, busstoppesteder og selve vejens profil forventes færdigt.

Halsnæs Kommune vil løbende orientere om lukningen, som desuden vil blive skiltet i god tid inden og under anlæg på stedet.

Fakta Anlægsprojekt for i alt 19,2 mio. kr.

16,8 mio. kr. er doneret af A.P. Møllerfonden.

Projektet igangsættes midt i august 2020 og forventes afsluttet i marts 2021.