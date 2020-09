Metal på den lange bane

Elite-sølv

I klassen for damer over 21 år var spændingen til at tage og føle på, fordi Tisvilde Hegns Agnes Nørgaard Kracht længe havde de hurtigste radiotider.

Det var en utrolig flot præstation, fordi det er første år, Agnes deltager i den prestigefyldte klasse.

Til sidst måtte Agnes dog se sig slået af Cecilie Friberg Klysner fra FIF Hillerød, der vandt med blot 33 sekunder på den 11,5 km lange bane.

Også hos herrerne over 21 år blev det til sølv for Tisvilde Hegn Orienteringsklub, da Emil Øbro løb sig til en flot andenplads 1 minut og 42 sekunder efter vinderen.