Helårsboligernes tre affaldsspande på 2 x 190 liter og 1 x 140 liter skal udskiftes med 3 x 240 liter tokammerspande. Sommerhusbeboere skal i fremtiden sortere på samme måde som helårsbeboere, og skal derfor også have tre affaldsbeholdere mod kun én i dag.

Mere sortering kræver større affaldsbeholdere

Sortering i farvede poser opgives. Ingen andre kommuner er lune på den affaldsløsning, så Halsnæs Kommune ville stå alene med en investering på 60-80 mio. kroner i et optisk sorteringsanlæg

Halsnæs Avis - 10. juni 2020

AFFALDSPLAN Halsnæs Kommune har som ambitiøst mål, at genanvende 55 procent af borgernes husholdningsaffald mod i dag (1919) 45,6 procent. Skal dette mål nås, kræver det, at den nuværende affaldsindsamling forbedres.

Under overskriften "Affald i farver" gennemførte Halsnæs Forsyning i 2017 et større forsøg med sortering i farvede poser i tre forskellige boligområder. Resultatet var så lovende, at der i Halsnæs Kommune blev arbejdede videre med at undersøge mulighederne for "optisk sortering" i samarbejde med andre kommuner.

Men nu skrottes planen om sortering i farvede poser til fordel for affaldsbeholdere med dobbeltkamre.

Det er i hvert fald, hvad Halsnæs Forsyning indstiller overfor Halsnæs Byråd, som har beslutningskompetencen.

Farvede poser opgives Halsnæs Forsyning er nået frem til at opgive det optiske posesorteringssystem af flere årsager, fremgår det af det notat, som Halsnæs Forsyning har lavet til Halsnæs Kommune:

- Et optisk anlæg og indsamlingssystem vil være det eneste af sin art i Danmark og dermed indbære større risici både økonomisk og planlægningsmæssigt end dobbeltkammerindsamling, som er en kendt metode, der anvendes i de fleste kommuner.

- Ingen nabokommuner har ønsket at indgå i et samarbejde med Halsnæs om optisk affaldssortering. Halsnæs Forsyning vil derfor stå alene med en investering i et anlæg til 60-80 mio. kroner.

- Undersøgelser fra 2018 og 2019 har vist, at genanvendelig materialer går tabt under indsamling og sortering på det optiske sorteringsanlæg. Genanvendelsen vurderes derfor at være lavere end ved et dobbeltkammersystem.

- Indsamling i farvede poser medfører et stort forbrug af plast, som ikke kan genanvendes.

Plast, pap og metal I dag har almindelige husstande tre affaldsbeholdere til kildesortering i madaffald (140 liter), papir (190 liter) og restaffald (190 liter), mens sommerhuse kun har én beholder til alt affald.

Med dobbeltkammerbeholdere (3 x 240 liter) vil der kunne sorteres i seks affaldsfraktioner: mad/rest, papir/metal og pap/plast.

Affaldsbeholderne vil altså være noget større end i dag, men indendørs vil der ikke være brug for særlige poser eller affaldsbeholdere.

Sommerhusbeboere skal finde plads til tre beholdere mod kun én i dag - og de skal altså vænne sig til fremover at sortere affaldet, når de gæster Halsnæs.

Prisen stiger Det nye indsamlingssystem er ikke endeligt designet endnu, så den endelige pris kendes heller ikke. Men Halsnæs Forsyning har lavet et overslag, som tager udgangspunkt i at:

Der skal anvendes 9-10 skraldebiler med dobbeltkammer mod i dag 8 med enkeltkammer.

Der skal indkøbes ca. 56.000 nye dobbeltkammerspande ca. 1000 ekstra containere til etageboliger og institutioner.

Antallet af tømninger ventes derimod at blive stort set uændret, idet der bliver flere skraldespande og tømninger i sommerhuse, men færre ved helårshuse, idet mad/restaffald tømmes samtidig (hver 14. dag).

Overslaget lyder på, at den nye affaldsordning vil koste 3-4 mio. kroner ekstra årligt. Det svarer til ca. 130 kroner pr. husstand.