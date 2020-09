Sognene går til valg tirsdag aften, og i Melby bøjes reglerne en anelse for at give flere mulighed for at stemme. Arkivfoto

Menighedsråd: Valg i en corona-tid

Tirsdag aften er der valg til menighedsrådene i alle landets sogne, og i en artikel i Kristeligt Dagblad gør en af de lokale menighedsrådsformænd, Kristian Kousholt, Melby, opmærksom på nogle problematikker med de såkaldte valgforsamlinger, hvor kandidater opstilles og debatterer, inden selve afstemningen skal finde sted.

Valgforsamlingen i Melby Sogn starter i Melbyhallen kl. 19, hvor der er plads til 200 personer ud fra corona-retningslinjerne. Det giver nogle udfordringer for nogle borgere at møde personligt op i en tid med smittefare, og derfor vælger flere at stemme med fuldmagter, selv om Corona eller Covid-19 ikke officielt er en begrundelse for at stemme på den måde.

I artiklen fortæller en kvinde, at hun stemmer med fuldmagt for to andre, der ikke kan møde op af helbredsmæssige årsager og frygt for at blive smittet. Hun vil skrive "Covid-19" som begrundelse, selv om det ikke er en officielt anerkendt grund på Kirkeministeriets godkendte formularer. Ud fra ministeriets kritierier kan fuldmagter bruges i tilfælde af eksempelvis fængsling, indlæggelse, man bor på plejehjem eller i beskyttet bolig.

”Vi har simpelthen valgt at ty til civil ulydighed, for vi har flere i sognet, der står i samme situation,” siger Kristian Kousholt i artiklen og det hænger sammen med, at valgforsamlingen med personligt fremmøde kan virke afskrækkende på eksempelvis ældre personer med svagt helbred.

Menighedsrådets formand uddyber over for Halsnæs Avis: "Det handler både om borgernes sundhed og demokratiske ret. Kirkeministeriets undtagelseskriterier matcher ikke en situation med pandemi, og det har jeg gjort ministeriet opmærksom på. Men folk vil gerne stemme, og så må man være lidt fleksibel. Valget kunne også være gennemført på en anden måde, hvor færre personer var samlet på samme tid," siger Kristian Kousholt, der håber på et godt valg her til aften, hvor det nuværende menighedsråd stiller op, foruden fire nye kandidater, hvilket giver en "luksussituation med kompetente medlemmer og suppleanter."