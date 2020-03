Melby Station gøres klar til nedrivning

Den gamle ramponerede stationsbygning i Melby står til nedrivning og vil formentlig havne i grabberne på en nedrivningsmaskine en af de kommende dage.

Det er endnu ikke lykkedes at få en kommentar fra Lokalbanen, men en repræsentant fra nedrivningsfirmaet på stedet bekræfter, at bygningen nu er ved at blive tømt og vinduer pilles ud, inden selve bygningen skal jævnes med jorden.

Stationsbygningen har efterhånden stået tom en årrække, og forsøg på ny anvendelse til f.eks. boliger er ikke lykkedes, og det er tydeligt at bygningens forfald er tiltaget, samtidig med at facader er overmalet med graffiti.

Opdateres...