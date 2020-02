Se billedserie Der er stor aktivitet på den del af Melby kirkegård, som ligger øst for kirkens indgang. Arbejdet ventes at tage ca. seks uger. Fotos: Jan Stephan.

Melby Kirkegård lægges om

Nedlagte gravsteder har givet mulighed for at omlægge en del af Melby kirkegård - dermed kan pladsen foran kirkens 'hoveddør' blive opgraderet

Halsnæs Avis - 28. februar 2020

MELBY Det har længe knebet med pladsen ved kirkens hovedindgang, især når der er stort følge ved en begravelse eller mange gæster til en vielse.

Lige til højre for kirkens indgang ligger imidlertid flere gravsteder, som ikke er i brug mere - det giver nye muligheder:

"Af de ca. 45 gravsteder foran kirken øst for døren er kun 13 aktive, resten er nedlagt og derfor ledige. Det giver os mulighed for at omlægge denne del af kirkegården, fortæller kirkeværge Gunnar Husted, som fortsætter:

"Her vil blive ryddet, plantet nye hække, etableret nye græsarealer og gjort klar til nye gravsteder på et mindre areal. Og så får vi mulighed for at gøre arealet ved kirkens indgang langt mere anvendeligt. Som det er i dag, kan der ikke rigtig stå nogen til højre for døren."

At der nu er blevet mulighed for at skabe bedre pladsforhold foran kirken, skyldes ikke mindst at færre og færre vælger kistebegravelse, og et urnegravsted kræver langt mindre plads.

Ny belægning med fast overflade I forbindelse med omlægningen af kirkegården, vil alle stier og gangarealer få ny belægning:

"De nuværende perlesten vil blive gravet væk og erstattet af slotsgrus, som bankes sammen til en fast overflade, der er langt bedre at gå på - ikke mindst hvis man bruger rollator," fortæller Gunnar Husted og fortsætter:

"Med de nye tiltag, vil der være mulighed, for at vores graver Anja Steffensen kan tilbyde nye former for gravsteder."

Gunnar Husted oplyser, at arbejdet forventes afsluttet om ca. seks uger, afhængig af hvor mange begravelser og bisættelser, der skal tages hensyn til for firmaet JKJ Brolægning, der udfører arbejdet på kirkegården.