Karen Laursen fra Værløse blev belønnet med fine præmier for en 'hole in one' på allerførste hul.

Med morgenfruerne på græs

"Dameklubben 'Morgenfruerne' er en klub der startede op for rigtig mange år siden. Det var dengang hvor fruerne fra hovedstaden kom op i sommerhusene tidligt fredag, og gjorde klar til at herrerne kom efter fyraften om eftermiddagen. For at fordrive tiden fredag formiddag mødtes kvinderne i golfklubben med spil og hygge. Klubben har eksisteret siden dengang, og spilletidspunktet fredag morgen har hængt ved", fortæller Annie Christensen, Clubmanager i Asserbo Golf Club. Hun tilføjer:

Hole in one

Populariteten kunne ligeledes afspejles på det imponerende præmiebord, her var masser af attraktive præmier, leveret af lokale sponsorer til de bedst placerede i hver af de tre forskellige rækker, ligesom der på flere huller var specielle konkurrencer med fine præmier.

Og på dagen blev der uddelt en helt speciel præmie. Den tilfaldt Karen Laursen fra Værløse. Hun indledte ganske enkelt turneringen med 'hole in one' på sit aller første slag. Sådan. Opvarmningen må have siddet 'lige i skabet'.

Der var en flaske liflige dråber til den dygtige spiller, og nok så vigtigt et 'bag-tag' som bevis på præstationen og selvfølgelig et 'hole in one-krus' fra Asserbo Golf Club.