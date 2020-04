På landsplan er der et markant fald i antallet af anmeldte indbrud i første kvartal - men i Halsnæs forholder det sig modsat

Markant fald i indbrud - bare ikke i Halsnæs

I 2019 havde Danmark det laveste antal indbrud i mere end tredive år, og tendensen med færre indbrud fortsætter i starten af 2020 og forstærkes efter alt at dømme af corona-epidemien, fastslår Britt Wendelboe, der er programleder i Bo trygt.

I første kvartal 2020 blev der på landsplan anmeldt 5.496 indbrud i private hjem. Det svarer til et fald på 16 pct. i forhold til første kvartal sidste år.

På landsplan har indbrudstyvene det rigtig svært i disse corona-tider. Således viser helt nye tal fra Danmarks Statistik et markant fald i anmeldte indbrud i årets første kvartal.

Meget fine tal, hvor corona-epidemien formentlig er en stor del af forklaringen, vi er meget mere hjemme, og det gør, som bekendt, livet surt for indbrudstyvene.

Og går man lidt dybere ned i tallene fra Danmarks Statistik, viser det sig, at alene i hovedstadsregionen er tallet faldet med 22.8 pct. i forhold til tallet fra sidste år.

Bo trygt arbejder for at sænke antallet af indbrud og øge trygheden i danske hjem. Bag indsatsen står TrygFonden og foreningen Realdania sammen med Videncentret Bolius og Det Kriminalpræventive Råd.

Surt for tyvene

Halsnæs - et lille smørhul

Men i vores lille andedam Halsnæs, der er der bare ikke noget at juble over. Således viser selvsamme tal fra Danmarks Statistik, at Halsnæs på ingen måder bidrager til de flotte tal, nærmest tværtimod.

Her er antallet af anmeldte indbrud steget med mere end 20 pct., så selv om politiet i corona-perioden har oplevet døgn helt uden indbrud, så er Halsnæs et lille smørhul for indbrudstyve.

I takt med at landet nu gradvist åbnes op igen, så skal alle forberede sig på en mere almindelig hverdag, og med en fælles indsats, så er det muligt at opnå fald i indbrudtallene, også i Halsnæs.

"Siden Danmark lukkede ned har vi set mange eksempler på godt naboskab, hvor vi har hjulpet hinanden i den her meget særlige situation, og det kan vi tage med os, når Danmark åbner mere op igen, siger Britt Wendelboe.