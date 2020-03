Mand truede med at skyde sig selv

Politiet mødte talstærkt frem til en aktion på Skovfogedlodden i Frederiksværk lørdag formiddag.

Aktionen endte udramatisk, da det lykkedes politiet, at overtale en psykisk syg mand til at overgive sig efter at han havde truet med at skyde sig selv.

I følge Nordsjællands Politi havde den psykisk syge mand, kort forinden skrevet til en person i sin omgangskreds, at han ville skyde sig selv. Nordsjællands Politi tog ingen chancer ovenpå den udmelding.

Politikredsens reaktionspatruljer blev sendt til adressen og en af politiets forhandlere ankom også til adressen for at få manden sikkert og uskadt ud.

Det lykkedes at tale manden til ro, og efterfølgende blev han anholdt.