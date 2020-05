Robert Albert Munnecke er den ene af to tovholder i mandegruppen "Kom Videre Mand".

Mænd har også brug for at tale med hinanden

"Kom Videre Mand" er et nyt tilbud i Halsnæs, hvor mænd gennem mand-til-mand snakke hjælper hinanden videre med livets udfordringer

Halsnæs Avis - 06. maj 2020 kl. 09:16 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

HALSNÆS Mange mænd i dag er voldsomt presset mellem de krav samfundet stiller til dem og de krav, de stiller til sig selv.

"Mænd begår selvmord tre gange så hyppigt som kvinder".

Sådan står der sort på hvidt på Sund Mands hjemmeside, som sætter fokus på mænds sundhed - fysisk som psykisk.

På den baggrund har Frivilligcenter Halsnæs valgt at sætte forskellige initiativer i søen, der sætter manden i fokus. Tiltag hvor mænd hjælper mænd.

I denne tid med corona og covid-19 mærkes de tungere tanker måske endnu mere.

Jobbet kan være i fare, parforholdet knirker, eller man er usikker på om man gør det godt nok som far m.m.

I en mandegruppe hjælper mænd hinanden, som har et ønske om at blive bedre til at tackle udfordringerne i deres liv.

'Kom Videre Mand' er et sådant gratis tilbud til mænd, der gerne vil have styr på deres udfordringer gennem en snak 'mand-til-mand' - uden psykologer eller lignende.

Her kan man som mand få luft for det som presser sig på, og som man måske ikke helt ved, hvordan man skal forholde sig til eller reagere på.

I gruppen kan man blive inspireret af andre mænd og få vækket nogle, der styrker evnen til at tackle svære livssituationer. Man mødes op til otte mænd én gang om ugen i otte uger - hver gang med et nyt tema.

Har prøvet det selv Det er to frivillige, Robert og Ulrik, der er tovholdere på mandegruppen "Kom Videre Mand".

De har begge selv prøvet livets op- og nedture, og ved hvor stor en forskel det gør at have nogle at tale med - selvom det kan være grænseoverskridende de første par gange.

Robert Albert Munnecke fortæller:

"Da jeg i 2014 gik ned med stress, fandt jeg for alvor ud af, hvad det vil sige at være mand af en tid, hvor mænd og drenge ikke blev opfordret til at snakke,om deres følelser."

"Derfor stod jeg og manglede et sprog, som jeg først måtte lære! "

"Nu, hvor jeg står på den anden side af stressen og kigger tilbage på den rejse, jeg påbegyndte dengang, kan jeg oprigtigt sige, at jeg står stærkere end nogensinde"

Tilpasset en corona-tid "Grundet Covid-19 har vi tilpasset strukturen efter alle de gældende retningslinjer, og vi starter derfor op med at tilbyde kontakt over mail og ved gåture," fortæller koordinator Katrine Morsø Rex.

"Indtil vi igen må samles på mere normal vis, står vi parate til at mødes til en snak under en gåtur - med afstand - eller over mail. Vi glæder os til at høre fra dig," lyder det fra Rober og Ulrik

FAKTA Mere information om mandegruppen 'Kom Videre Mand' kan fås hos Katrine Morsø Rex på tlf: 5369 3889 eller via mail: katrinerex@frivilligcenter-halsnaes.dk

Hun kan også sætte dig i forbindelse med en af de mandlige frivillige, Robert eller Ulrik.

Du kan læse mere om Frivilligcenter Halsnæs forskellige tilbud på hjemmesiden: frivilligcenter-halsnaes.dk eller facebooksiden: facebook.com/Frivilligcenterhalsnaes