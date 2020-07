Lyste ind ad vindue midt om natten

En 47-årig mand anmeldte natten til torsdag, kl 02.55, at han søn kort forinden var blevet vækket ved, at der blev lyst ind ad vinduet til hans værelse i en bolig på Gl. Kikhavnvej.

Den 47-årige gik herefter ud for at tjekke haven og kunne konstatere, at nogen havde åbnet havelågen og sandsynligvis haft for travlt med at komme væk til at lukke den igen. Der havde dog ikke umiddelbart været forsøg på indbrud på stedet.