Lukkede genbrugspladser

Lukningen af genbrugspladserne er blot et enkelt af en række tiltag, som Halsnæs Forsyning har taget for at reducere smittespredning, hedder det i en pressemeddelelse.

Aktiviteterne er nu reduceret væsentligt, og Halsnæs Forsyning A/S fortsætter med et beredskab, der sikrer den kritiske drift og vitale leverancer af vand, varme, spildevandsrensning og affaldshåndtering. Adm. direktør for Halsnæs Forsyning, Jacob Kaae Lind Nordqvist, forklarer, at lukningen af genbrugspladserne skyldes flere årsager.

”For det første blev vi onsdag aften i sidste uge af Statsministeren og sundhedsmyndighederne anmodet om at sende så mange medarbejdere som muligt hjem, og så vidt muligt kun fastholde medarbejdere på arbejde til kritiske funktioner. Samtidig blev vi opfordret til at reducere fysiske møder mellem mennesker så meget som muligt. Genbrugspladserne er ikke en kritisk funktion i den nuværende situation, og vi valgte derfor at følge myndighedernes anmodning for genbrugspladserne, ligesom vi har gjort for mange af vores øvrige opgaver,” siger Jacob Kaae Lind Nordqvist.

Antallet af kunder på genbrugspladserne er normalt meget højt her i foråret, og med det dejlige vejr vi fx havde i lørdags, kunne der nemt have været flere end 1.000 kunder alene på Frederiksværk Genbrugsplads. Og selv om de fleste aktiviteter foregår udendørs, vil der være en øget risiko for smittespredning med så mange mennesker samlet på et relativt lille areal. ”For det andet ønsker vi at beskytte vores medarbejdere så meget som muligt,” siger adm. direktør, Jacob Kaae Lind Nordqvist, og fortsætter, ”Primært for deres egen sundheds skyld, men også for at være i stand til at løse vores kritiske funktioner og opgaver på både kort og lang sigt. Vi har mange kritiske opgaver, da vi leverer både drikkevand, varme, spildevandsrensning og affaldsindsamling, så det er et meget vigtigt hensyn for os.” ”I den nuværende alvorlige situation prioriterer vi at følge myndighedernes anvisninger og gør hvad vi kan for at reducere smittespredning. Så selv om lukningen af genbrugspladserne desværre kommer lige netop som vejret indbyder til at komme i haven, i gang med byggeprojekterne og oprydningen, og derfor også til en tur på genbrugspladsen, så håber vi, at vores kunder kan gemme affaldet et par uger endnu, til vi åbner igen,” siger adm. direktør for Halsnæs Forsyning A/S, Jacob Kaae Lind Nordqvist.