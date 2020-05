Loop rykker udendørs

"Vi savner det jo lige så meget som alle vores medlemmer, at komme i gang igen, at holde kroppen vedlige og fri for skavanker, derfor rykker vi simpelthen træningen udendørs med start fra 1. juni".

Halsnæs i Bevægelse

Og med udsigt til at netop fitnesscentre står sidst i køen, når det gælder genåbning, så skal der tænkes ud af boksen:

"Vi starter ganske enkelt et tilbud om gratis sommertræning for alle borgere i Halsnæs, vi kalder det 'Halsnæs i Bevægelse' og det går i al sin enkelthed ud på, at vi bruger udearealerne udenfor i området omkring centeret", fortæller Janie Rantov. Hun fortsætter:

"Det er frivilligt arbejde og ganske gratis at deltage. Flere af vores medlemmer gerne vil stå for træningen, det vil bl.a. være cykel- og løbehold eller rygtræning og der vil være gåture eller yoga. Og andre helt nye hold er selvfølgelig også velkomne til at folde sig ud på P-pladsen eller græsarealet. Alle tilbuddene er som nævnt gratis og man behøver ikke at være Loop-medlem i forvejen", siger Janie Rantov der i samme moment slår fast, at der ikke bliver gået på kompromis med sikkerhed:

"Vi overholder naturligvis alle myndighedernes regler og retningslinier med hensyn til antal, afspritning og afstandsregler". Man kan se alle træningstilbud og tider på LOOP Fitness Frederiksværks Facebook side og på LOOPS dør på Havtornvej 6.