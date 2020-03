Den seneste tid har der været flere episoder i Nordsjælland, hvor en mand har forsøgt at lokke børn med slik. Senest ved Ølsted Skole fredag 21. februar. Luftfoto: Krak.dk

Lokkede barn med slik

6-årig dreng blev tilbudt slik af fremmed mand ved Ølsted Skole

Halsnæs Avis - 03. marts 2020 kl. 13:43 Af Kim Larsen

ØLSTED Den seneste måned er der anmeldt flere tilfælde af forsøg på børnelokkeri i Gribskov og Halsnæs kommuner. Nordsjællands Politi har fået anmeldt endnu et forsøg, der fandt sted fredag 21. februar, da drengen var på legepladsen i sfo, Ølsted Skole.

Drengen fortalte om episoden til sin mor den efterfølgende tirsdag aften. Onsdag formiddag (26/2) ringer hun til skolens kontor og fortæller om episoden.

"Min søn på 6 år blev tilbudt slik af en mand for at tage med ham hjem," fortæller moderen til Halsnæs Avis, som hun kontakter fredag (28/2), fordi hun ikke føler skolen har taget hendes henvendelse alvorligt nok:

"Jeg ringede onsdag formiddag og bad om at tale med skolens leder. Jeg fik lovning på at blive ringet op, men hørte ikke noget. I dag fredag har jeg så ringet igen, men har stadig ikke kunnet få fat i skolelederen," fortæller moderen, som af hensyn til sin søn ikke ønsker sit navn i avisen.

"De andre forældre skal have det at vide, skolen burde da allerede onsdag melde det ud," siger hun videre.

Drengen har fortalt, at manden bar stramme sorte jeans, sort jakke og briller.

Ekstra gårdvagter

Til moderens kritik siger skoleleder på Ølsted Skole, Trine Graakjær, at henvendelsen er blevet taget alvorligt, og at man fra skolens side flere gange har forsøgt at vende tilbage telefonisk:

"Først fredag lykkedes det at komme i kontakt. Når det er sagt, så kan jeg godt forstå, at drengens mor synes, at det er gået for langsomt, og at forløbet har været frustrerende. Vi har derfor også kigget indad, og jeg medgiver gerne, at vi kunne have gjort endnu mere for at komme i kontakt med drengens mor.. "

"I forhold til de episoder, der på det seneste har været i Nordsjælland, kan jeg sige, at vi gør alt for at forebygge, at der opstår situationer. Bl.a. har vi i den senere tid haft et skærpet tilsyn ved vores udearealer med en eller flere gårdvagter, ligesom vi har skrevet til forældrene og opfordret dem til at tage en snak med deres børn om, hvad de skal gøre, hvis ukendte voksne kontakter dem," fortæller Trine Graakjær.

Alle folkeskoler i Halsnæs har i øjeblikket ekstra fokus på børnenes sikkerhed, når de færdes ude:

"Der skal ikke herske tvivl om, at vi ikke vil acceptere, at vores børn bliver kontaktet af voksne, de ikke kender," siger direktør Niels Milo Poulsen og fortsætter:ww

"Derfor har vi, i lyset af de sager der har været, skærpet opmærksomheden på alle vores skoler - bl.a. i form af øget overvågning af skolernes udearealer. Samtidig er vi løbende i dialog med Politiet om de sager, der har været, og hvad vi kan gøre yderligere for at forebygge, at de opstår."