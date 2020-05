Lokaltog: Udskældt spareforslag droppet

Se billedserie Region Hovedstadens spareplan på 15 mio. kroner for den offentlige trafik i Nordsjælland rammer ikke Frederiksværkbanen. Hverken Dyssekilde (foto) eller og andre mindre stationer vil derfor opleve at få færre afgange. Arkivfoto. Foto: Michael M.Jærgensen

Frederiksværkbanen undgår besparelser i denne omgang, driften fortsætter som i dag

06. maj 2020

TRAFIK Borgere i Halsnæs, og ikke mindst brugere af Frederiksværkbanen, kan ånde lettet op. De besparelser på den offentlige transport i Nordsjælland, som Region Hovedstaden skal finde, vil gå uden om lokaltogene på Frederiksværkbanen.

Et muligt scenarie var flere hurtigtog, hvilket umiddelbart lyder meget godt, men det ville indebære, at flere mindre stationer (f.eks. Dyssekilde/Torup og Østerbjerg) ville få langt færre afgange. Der var også lagt op til timedrift, og dermed færre afgange, i weekenden

Spareforslag, der blev mødt af massive protester fra Halsnæs.

Trafikudvalget i Region Hovedstaden har valgt at friholde Frederiksværkbanen i det spareforslag på 15 mio. kroner, som udvalget har indstillet, mens både Gribskovbanen og Hornbækbanen derimod kan se frem til timedrift i weekenderne.

Ikke rart at lave besparelser Selvom regionsmedlem Qasam Nazir Ahmad (Alternativet) ikke sidder i Trafikudvalget, så har han været med omkring forhandlingerne:

"Det er hverken let eller rart at lave besparelser. Som et ansvarligt grøn parti vil vi helst ikke spare på kollektivt trafik. Men vi må forholde os til realiteterne - passagertallene er faldene," udtaler Qasam Nazir Ahmad og fortsætter:

"Jeg har de seneste dage haft travlt med at italesætte de udfordringer, man blandt andet ville få ved besparelser på Frederiksværkbanen."

"For mig at se ville disse besparelser være katastrofale. Jeg kender personligt til udfordringerne, da jeg i mine unge dage i seks år kørte med toget fra Frederiksværk til København for at komme på universitetet."

"Det er lykkedes os at begrænse besparelserne og dermed fortsat sikre en stabil og sammenhængende kollektiv trafik. Især er jeg glad for, at vi fik reddet de små stoppesteder fra at få begrænset antallet af togafgange, og at lokalbanen mellem Hillerød-Hundested undgår færre tog i weekenden."

"Jeg takker mine kollegaer i Region Hovedstaden for et godt samarbejde. Nu skal ambitionen være, at flere tager kollektiv trafik, så vi ikke havner i en lignende situation igen," siger Qasam Nazir Ahmad.