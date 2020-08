Lokalt firma lander stor ejendomshandel

Ejendomsselskabet Estate Invest A/S med base i Vinderød ved Frederiksværk har afsluttet køb af i alt 10 større ejendomme til en samlet værdi af 88 mio. kroner.

Bygningerne har nogle centrale placeringer i Storkøbenhavn og Nordsjælland, heriblandt ejendommen Nørregade 6 i Frederiksværk, hvor Danske Bank fortsat vil have til huse. Det familiejede Estate Invest A/S kan dermed føje flere ejendomme til deres portefølje rundt om i landet.



”Vi har købt en række attraktive ejendomme, der alle ligger enormt centralt og har en solid ankerlejer i form af Danske Bank. På sigt ser vi stort potentiale i at udvikle ejendommene, f.eks. ved at omdanne kontorer til boliger, i takt med at bankerne får behov for mindre plads,” fortæller Peter Nielsen, Estate Invest A/S.

Sælger er det engelskbaserede ejendomsinvesteringsselskab M7 Real Estate, der har forvaltet ejendommene, siden Danske Bank solgte dem fra i november 2016.

Mægler Johnny Hallas, partner i danbolig Erhverv Hillerød og København, har formidlet handlen og konstaterer en stærk interesse i udviklingsejendomme på trods af coronakrise.



”Det glæder os at kunne formidle salget af en spændende ejendomsportefølje med stort potentiale. Sælger og køber er meget professionelle aktører i markedet, hvilket samarbejdet har båret præg af. Vi er meget tilfredse med at gennemføre denne handel, specielt set i lyset af Corona-situationen og den usikkerhed, den har skabt,” siger Johnny Hallas i en pressemeddelelse om ejendomshandelen.

Lokalt har Estate Invest en række erhvervs- og boligejendomme i Frederiksværk, Hundested, Ølsted og Liseleje.